Es brannte Gebüsch auf einer Fläche von ca. 30 qm. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 026349520
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Brand
Es brannte Gebüsch auf einer Fläche von ca. 30 qm. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.