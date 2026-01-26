Altenkirchen
Brand von mehreren Altkleidercontainern

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 15.25 Uhr, kam es in Altenkirchen, Zum Weyerdamm, zu einem Brand von mehreren Altkleidercontainern.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten drei Täter einen Container mittels Feuerwerkskörpern in Brand. Anschließend flüchteten sie mit einem Fahrrad und zwei E-Scootern in Richtung Parc de Tarbes. Das Feuer breitete sich auf zwei weitere Container aus. Ein Übergreifen auf einen vierten Container konnte durch die Feuerwehr Altenkirchen verhindert werden. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um männliche Jugendliche gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um weitere Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


