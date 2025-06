Brand mit erheblichem Sachsachen

Am Sonntagmittag, dem 29.06.2025 wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Brand in einem Zweifamilienhaus in 57632 Giershausen gemeldet.

Offensichtlich aufgrund eines technischen Defektes entstand in der Küche des Untergeschosses der Brand, woraus sich letztendlich ein Zimmerbrand entwickelte. Die Küche der, von gegenwärtig zwei Personen bewohnten Wohnung wurde nahezu vollständig zerstört, die komplette Wohnung ist unbewohnbar. Zu einem Personenschaden der Bewohner ist es glücklicherweise nicht gekommen. Durch die örtlichen Feuerwehren konnte das Feuer, nach mehrstündiger Löscharbeit unter Kontrolle gebracht werden. In diesem Zusammenhang musste eine Kraft der Feuerwehr durch den Rettungsdienst untersucht werden, da der Verdacht einer Rauchgasintoxikation bestand. Die Ermittlungen hinsichtlich der tatsächlichen Brandursache dauern gegenwärtig an, die Schadenshöhe kann derzeitig nicht abgeschätzt werden.



