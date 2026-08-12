Neuwied
Brand in Neuwied am 09.08.2026 - Zeugen gesucht
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag, 09.08.2026, kam es gegen 21 Uhr in einem Waldgebiet im Bereich Neuwied-Feldkirchen/Leutesdorf, nahe der Brombeerschenke, zum Brand eines Holzstapels.


Die Kriminalinspektion Neuwied hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Bei dem Brand sind etwa 60 Festmeter Holz verbrannt.
Die Kriminalinspektion Neuwied bittet Personen, die Hinweise zum Brand geben können, sich telefonisch unter 02631 878-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren