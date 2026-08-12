Die Kriminalinspektion Neuwied hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Bei dem Brand sind etwa 60 Festmeter Holz verbrannt.
Die Kriminalinspektion Neuwied bittet Personen, die Hinweise zum Brand geben können, sich telefonisch unter 02631 878-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Neuwied
Telefon: 02631-878-0
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Brand in Neuwied am 09.08.2026 - Zeugen gesucht