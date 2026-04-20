Altenkirchen
Brand in einem leerstehenden Gebäude
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, 18.04.2026, gegen 14.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, Wiedstraße, zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude im Bereich des Bahnhofes.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Altenkirchen gelöscht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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