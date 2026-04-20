Am Samstag, 18.04.2026, gegen 14.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, Wiedstraße, zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude im Bereich des Bahnhofes.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Altenkirchen gelöscht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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