Aufgrund der noch andauernden Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung ist die Westerwaldstraße aktuell in diesem Bereich voll gesperrt.
Aufgrund der andauernden Maßnahmen wird gebeten von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 026349520
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Brand in der Mennonitengemeinde
Aufgrund der noch andauernden Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung ist die Westerwaldstraße aktuell in diesem Bereich voll gesperrt.