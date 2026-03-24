Rengsdorf
Brand in der Mennonitengemeinde
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Mennonitengemeinde Rengsdorf in der Westerwaldstraße ein Brand ausgebrochen.

Aufgrund der noch andauernden Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung ist die Westerwaldstraße aktuell in diesem Bereich voll gesperrt.
Aufgrund der andauernden Maßnahmen wird gebeten von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 026349520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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