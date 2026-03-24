Brand in der Mennonitengemeinde

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Mennonitengemeinde Rengsdorf in der Westerwaldstraße ein Brand ausgebrochen.

Aufgrund der noch andauernden Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung ist die Westerwaldstraße aktuell in diesem Bereich voll gesperrt.

Aufgrund der andauernden Maßnahmen wird gebeten von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 026349520





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