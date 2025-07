Brand eines unbewohnten Wohnhauses

Am frühen Samstagmorgen gegen vier Uhr wurde der Brand eines Wohngebäudes in der Marktstraße in Dierdorf gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren aus dem, im Umbau befindlichen, Dachstuhl offene Flammen erkennbar. Eine Person, welche sich nach dem Ausbruch des Brandes in das Gebäude begab, wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Flammen wurde eine über dem Haus verlaufende Stromleitung beschädigt, was wiederum zu einem kleinflächigen Stromausfall führte. Der örtliche Energieversorger bemühte sich umgehend um die Wiederherstellung der Stromzufuhr für die betroffenen Haushalte.

Der Brand wurde durch die Feuerwehren Dierdorf, Marienhausen und Elgert gelöscht. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Es besteht der Anfangsverdacht einer fahrlässigen Brandstiftung. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



