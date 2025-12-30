Brand eines Transporters in Buchholz

Vor Eintreffen der unmittelbar entsandten Streifenwagenbesatzung war der Brand bereits gelöscht. Nach Angaben von Zeugen und der Feuerwehr stand das Fahrzeug in Vollbrand. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand möglicherweise durch abgeschossene Feuerwerkskörper verursacht wurde. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
