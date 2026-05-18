Brand eines Mülleimers

Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 12.15 Uhr, geriet an einem Wirtschaftsweg zwischen dem Huthsweg in Hamm (Sieg) und der Eisenstraße in Roth ein Mülleimer in Brand.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Hamm (Sieg) gelöscht werden. Der Verursacher ist derzeit unbekannt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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