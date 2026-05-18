Hamm
Brand eines Mülleimers
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 12.15 Uhr, geriet an einem Wirtschaftsweg zwischen dem Huthsweg in Hamm (Sieg) und der Eisenstraße in Roth ein Mülleimer in Brand.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Hamm (Sieg) gelöscht werden. Der Verursacher ist derzeit unbekannt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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