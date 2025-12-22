Brand eines Mehrfamilienhauses in NR-Feldkirchen

Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bei Löscharbeiten eines Mehrfamilienhaues in Neuwied Feldkirchen im Einsatz.

In diesem Zuge kommt es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B42, da diese aufgrund der Einsatzkräfte aktuell nur einspurig befahrbar ist.

Wir bitten aktuell von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied

Telefon: 02631-8780

Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell