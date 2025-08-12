Vor Ort kam es zusätzlich zu einem Flächenbrand von schätzungsweise 150 Quadratmeter. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hachenburg mit circa 50 Einsatzkräften. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.
Brand eines Mähdreschers in Ingelbach
