Brand eines Carports in Kleinmaischeid

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten sowohl der Carport als auch die darin befindlichen beiden PKW´s sowie ein Wohnwagen nahezu gänzlich aus. Nachbarn hatten unmittelbar zuvor einen "Knall" wahrgenommen. Ob dieser mit dem Brand in Verbindung steht, ist noch unklar und derzeit Teil der aufgenommenen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten

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