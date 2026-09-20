Kleinmaischeid
Brand eines Carports in Kleinmaischeid
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Abend des 19.09.2026 kam es gegen 23 Uhr zu einem Brand im Eichenheck 9 in Kleinmaischeid.

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten sowohl der Carport als auch die darin befindlichen beiden PKW´s sowie ein Wohnwagen nahezu gänzlich aus. Nachbarn hatten unmittelbar zuvor einen "Knall" wahrgenommen. Ob dieser mit dem Brand in Verbindung steht, ist noch unklar und derzeit Teil der aufgenommenen Ermittlungen.
Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten
mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel.
02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied


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