Hirz-Maulsbach
Brand eines Carport
Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, 10.03.2026, gegen 10.30 Uhr, kam es in Hirz-Maulsbach, Limbacher Straße, zum Brand eines Carport.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

