Brand einer Mülltonne an der Grillhütte Berschau
Am Freitagabend, 06.03.2026, kam es gegen 18 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne an der Grillhütte Berschau.

Hierbei wurde auch die Grillhütte beschädigt. Die genaue Ursache ist bislang unklar, eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

