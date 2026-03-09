Am Freitagabend, 06.03.2026, kam es gegen 18 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne an der Grillhütte Berschau.

Hierbei wurde auch die Grillhütte beschädigt. Die genaue Ursache ist bislang unklar, eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



Telefon: 02634 9520





