Am Montagmittag wurden die Feuerwehr Rheinbrohl und die Polizeiinspektion Linz über einen Böschungsbrand am Rheinufer unterhalb der Fährstraße informiert.



Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen ca. 8-9 jährigen blonden Jungen mit einem blau-weißem Mountainbike, welcher in unmittelbarer Nähe des Brandortes gesehen wurde. Der Junge trug eine blaue Jacke eine blaue Jeans und hatte einen blau-türkisen Fahrradhelm auf.

Bisher ist unklar in wie weit der Junge im Zusammenhang mit der Brand steht. Zeugen die Hinweise zu dem Jungen oder dem Brand geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell