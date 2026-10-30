Böllerexplosion in Schultoilette in Neuwied - mehrere Schüler verletzt

In einer Schule in Neuwied kam es am Freitagmorgen während der Pausenzeit zu einem Zwischenfall.

In der Jungentoilette detonierte ein Böller, wodurch mehrere Schüler leicht verletzt wurden (Knalltrauma).



Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte und wer für das Zünden des Böllers verantwortlich ist.



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