Neuwied
Böllerexplosion in Schultoilette in Neuwied - mehrere Schüler verletzt
Symbolbild
dpa

In einer Schule in Neuwied kam es am Freitagmorgen während der Pausenzeit zu einem Zwischenfall.

In der Jungentoilette detonierte ein Böller, wodurch mehrere Schüler leicht verletzt wurden (Knalltrauma).

Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte und wer für das Zünden des Böllers verantwortlich ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren