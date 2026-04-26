Birnbach - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person - B8 zwischen Birnbach und Helmenzen

Am heutigen Tag, gegen 08:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 8 zwischen Birnbach und Helmenzen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger PKW Fahrer tödlich verletzt wurde.



Der PKW-Fahrer befuhr die B8 aus Fahrtrichtung Helmenzen kommend in Fahrtrichtung Birnbach.

Der PKW Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge und kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der PKW mit mehreren Bäumen.

Der PKW Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die B8 ist derzeit noch für die Unfallaufnahme gesperrt.



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