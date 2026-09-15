Bilanz zum Betzdorfer Schützenfest 2026

Betzdorf (ots) -



Das diesjährige Betzdorfer Schützenfest fand von Freitag, 11.09., bis Montag, 14.09.2026, statt. Die Polizeiinspektion Betzdorf begleitete die Veranstaltung erneut durchgängig mit eigenen Kräften, und zeigte an allen Tagen sichtbare Präsenz. Neben der Bestreifung des Festgeländes durch jederzeit ansprechbare Fußstreifen, begleiteten Einsatzkräfte an den drei Tagen von Samstag bis Montag die jeweiligen Festumzüge sicher durch den öffentlichen Verkehrsraum.



Über das gesamte Festwochenende kam es erfreulicherweise zu keinen relevanten Zwischenfällen, sodass aus polizeilicher Sicht ein sehr positives Fazit gezogen werden kann.



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PHK Jan Hansonis



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