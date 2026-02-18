Bilanz der Polizeiinspektion Betzdorf zu den Karnevalstagen

Die Polizeiinspektion Betzdorf verstärke an allen Tagen ihre sichtbare Präsenz in den Veranstaltungsräumen.



In Elkenroth, Wehbach, Malberg, Scheuerfeld, Herdorf und Niederfischbach begleiteten und sicherten Einsatzkräfte die dortigen Karnevalsumzüge.



Im Verlauf der Einsatztage kam es vorwiegend in den Abendstunden zu lediglich kleineren, veranstaltungstypischen Vorkommnissen, sodass aus polizeilicher Sicht ein positives Fazit gezogen werden kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell