Bilanz der Polizeiinspektion Betzdorf zu den Karnevalstagen

In der Zeit von Donnerstag, 12.02.2026 (Altweiber) bis Mittwoch, 18.02.2026 (Aschermittwoch) erreichte die diesjährige Karnevalssession auch im hiesigen Zuständigkeitsbereich ihren Höhepunkt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf verstärke an allen Tagen ihre sichtbare Präsenz in den Veranstaltungsräumen.

In Elkenroth, Wehbach, Malberg, Scheuerfeld, Herdorf und Niederfischbach begleiteten und sicherten Einsatzkräfte die dortigen Karnevalsumzüge.

Im Verlauf der Einsatztage kam es vorwiegend in den Abendstunden zu lediglich kleineren, veranstaltungstypischen Vorkommnissen, sodass aus polizeilicher Sicht ein positives Fazit gezogen werden kann.

