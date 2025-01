Am Mittwoch, dem 22.01.2025 kam es gegen 12:00 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in Horhausen zu einem Bettelbetrug.



Zwei, bis dato noch unbekannte, männliche Personen sprachen Kunden des Marktes an und gaben vor für eine gemeinnützige Organisation Spenden zu sammeln. Als angesprochene Bürger Verdacht schöpften, flüchteten die Personen in einem schwarzen Pkw in Richtung Autobahn.



Eine durchgeführte Fahndung verlief negativ. Mögliche Geschädigte und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden, Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.



