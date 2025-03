Betrunkener Fahrzeugführer beleidigt Polizeibeamte

03.2025) wurde Beamten der Polizeiinspektion Linz am Rhein ein Fahrzeug auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Unkel gemeldet, an welchem zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Die Polizeibeamten montierten die Kennzeichen daraufhin ab und stellten sie sicher.

Kurz darauf suchten die Polizeibeamten den Parkplatz erneut auf, woraufhin das Fahrzeug trotz abmontierter Kennzeichen verschwunden war.

An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters konnte das Fahrzeug kurz darauf festgestellt und ein verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden.

Der alkoholisierte 34-Jährige zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv und uneinsichtig. Er äußerte dies in fortlaufenden Beleidigungen und Bedrohungen.



Dem 34-Jährigen wurde wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen und weiterhin wird er sich in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell