Betrunkener Autofahrer prallt gegen Schutzplanke

Am Dienstag, den 10.12.2024 befuhr gegen 18:40 Uhr ein 26-jähriger Mann aus der VG Kirchen die Obersadorfer Straße (L280) aus Richtung Freudenberg kommend in Richtung Niederfischbach.



Der junge Mann kam aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der PKW schleuderte herum und kam quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

An dem VW Lupo entstand Totalschaden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr stoppte das weitere Auslaufen von Betriebsstoffen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt von dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten Gripptütchen mit Cannabis und Kokain aufgefunden werden, welche von dem Beschuldigten u.a. im Genitalbereich versteckt worden waren.



