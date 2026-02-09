Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Anschließend kam er mit seine Fahrzeug quer zur Fahrbahn zum Stehen.
Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei dem unverletzten Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit über 1,5 Promille deutlich positiv. Somit wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 52-jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt.
An dem Fahrzeug und der Schutzplanke entstand entsprechender Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Anschließend kam er mit seine Fahrzeug quer zur Fahrbahn zum Stehen.