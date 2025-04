Betrunken Unfall verursacht und weitergefahren

Am 30.04.2025 erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 22:15 Uhr die Mitteilung, dass soeben ein augenscheinlich unfallbeschädigter PKW auf das Geländer der ARAL-Tankstelle in Dierdorf gefahren sei.

Der Fahrer sei ausgestiegen und in den Verkaufsraum der Tankstelle gegangen. Er sei augenscheinlich alkoholisiert. Auf der Anfahrt zum Einsatzort kam die Mitteilung, dass der Fahrer seine Fahrt nun fortgesetzt habe. Durch die Polizeistreife konnte das Fahrzeug schließlich auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung Dierdorf kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 37-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Montabaur einen Wert von 1,85 Promille. Außerdem wies der PKW tatsächlich frische Unfallspuren auf. An die Unfallstelle konnte, oder wollte der Fahrer sich nicht mehr erinnern. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf diesen wird er nun eine Weile verzichten müssen.



