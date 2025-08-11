Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

An der Abfahrt nach Harbach kam er dabei von der Fahrbahn ab, und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierdurch wurden mehrere Verkehrsschilder und auch der PKW des Verursachers stark beschädigt.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Kräfte der PI Betzdorf eine deutliche Alkoholisierung bei dem 59-jährigen fest. Entsprechend erfolgte die Entnahme von Blutproben sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.



Den Beschuldigten erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.



