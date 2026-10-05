Betrunken mit beschädigtem Pkw unterwegs

An dem Fahrzeug soll an einem Vorderrad der Gummireifen gefehlt haben, sodass lediglich die Felge vorhanden gewesen sei.



Das gemeldete Fahrzeug konnte kurze Zeit später durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf im Stadtgebiet von Wissen kontrolliert werden. Bei der Kontrolle beleidigte die 63-jährige Fahrerin die eingesetzten Polizeibeamten.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zudem stellten die Einsatzkräfte an dem Fiat einen frischen Unfallschaden fest.



Der Führerschein der 63-Jährigen wurde sichergestellt. Zu Beweiszwecken wurde ihr eine Blutprobe entnommen.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallörtlichkeit dauern derzeit an. Diese dürfte nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich Wissen, Mittelhof oder Betzdorf liegen.



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Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



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