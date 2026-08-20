Betrugsmasche Spendensammler - Zeugen gesucht

Die Person konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die Person Spenden für den angeblich existierenden "Landesverband für Behinderte und Taubstumme Kinder" gesammelt hat. Mindestens eine weibliche Person wurde im Austausch mit dem Täter beobachtet. Die Selbige Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der unten aufgeführten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Die Polizei rät bei derartigen Begegnungen zu gesundem Misstrauen. Seriöse Spendensammler besitzen einen offiziellen Sammlerausweis - lassen Sie sich das Dokument zeigen. Wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt, verständigen Sie die zuständige Polizeidienststelle.



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