Neuwied
Betrugsmasche Spendensammler - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 20.08.2026 gegen 16:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle bekannt, dass sich ein verdächtiger Spendensammler mit typischerweise mitgeführtem Klemmbrett auf dem Parkplatz des DM / Kik-Marktes (Allensteiner Straße) befinden würde.

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Die Person konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die Person Spenden für den angeblich existierenden "Landesverband für Behinderte und Taubstumme Kinder" gesammelt hat. Mindestens eine weibliche Person wurde im Austausch mit dem Täter beobachtet. Die Selbige Person sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der unten aufgeführten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät bei derartigen Begegnungen zu gesundem Misstrauen. Seriöse Spendensammler besitzen einen offiziellen Sammlerausweis - lassen Sie sich das Dokument zeigen. Wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt, verständigen Sie die zuständige Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631 878-110
Telefax: 02631 878-100
pineuwied@polizei.rlp.de


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