Betrug durch falsches Wohnungsinserat

Am 08.02.2025 erschien eine 24-jährige aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein, da sie zuvor auf einen Onlinebetrug hereingefallen war.



Sie war Ende Januar über eine namhafte Reisebuchungsseite auf ein Mietwohnungsinserat in Unkel aufmerksam geworden. Da sich der angebliche Vermieter jedoch zurzeit in Spanien befinde, könne er nicht persönlich zur Durchführung eines Besichtigungstermins erscheinen. Er versprach der 24-Jährigen jedoch, dass er ihr den Wohnungsschlüssel zusenden würde, sofern sie ihm eine vierstellige Kaution überweise. Sie könne die Wohnung sodann besichtigen und würde die Kaution im Anschluss erstattet bekommen.

Nachdem das Geld ihr Konto verlassen hatte, wurde das Inserat gelöscht. Einen Wohnungsschlüssel erhielt sie nicht.



