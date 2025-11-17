Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle

Am frühen Morgen des 16.11.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz vor 2 Uhr in der Bahnhofstraße eine fünfköpfige Personengruppe.

Bei einer 16-jährigen konnten dabei geringe Mengen Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die Jugendliche wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



