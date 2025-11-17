Betzdorf
Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am frühen Morgen des 16.11.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz vor 2 Uhr in der Bahnhofstraße eine fünfköpfige Personengruppe.

Bei einer 16-jährigen konnten dabei geringe Mengen Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die Jugendliche wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region