Herdorf
Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Automat
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Sonntag, 21.06.2026, betrat eine augenscheinlich männliche Person gegen 03:30 Uhr einen Selbstbedienungskiosk (Automatengeschäft) in der Hauptstraße.

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Mittels eines Hammers schlug die Person die Glasscheibe eines der aufgestellten Automaten ein, und entwendete hieraus 6 E-Zigaretten im Wert von jeweils 30 Euro. Aufgrund der Beschädigungen an dem Automaten wird der Gesamtschaden auf etwa 2200 Euro geschätzt.

Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

- Augenscheinlich männlich
- Ca. 180 cm groß
- Schlanke Statur
- Hellbraune Schuhe mit weißer Sohle
- Schwarze Jogginghose
- Dunkelblaue Jacke mit Kapuze
- Trug zur Tatzeit eine Mund-Nasen-Schutz Maske.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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