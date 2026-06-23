Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Automat

Mittels eines Hammers schlug die Person die Glasscheibe eines der aufgestellten Automaten ein, und entwendete hieraus 6 E-Zigaretten im Wert von jeweils 30 Euro. Aufgrund der Beschädigungen an dem Automaten wird der Gesamtschaden auf etwa 2200 Euro geschätzt.
Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:
- Augenscheinlich männlich
- Ca. 180 cm groß
- Schlanke Statur
- Hellbraune Schuhe mit weißer Sohle
- Schwarze Jogginghose
- Dunkelblaue Jacke mit Kapuze
- Trug zur Tatzeit eine Mund-Nasen-Schutz Maske.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
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Mittels eines Hammers schlug die Person die Glasscheibe eines der aufgestellten Automaten ein, und entwendete hieraus 6 E-Zigaretten im Wert von jeweils 30 Euro. Aufgrund der Beschädigungen an dem Automaten wird der Gesamtschaden auf etwa 2200 Euro geschätzt.