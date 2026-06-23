Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Automat

Mittels eines Hammers schlug die Person die Glasscheibe eines der aufgestellten Automaten ein, und entwendete hieraus 6 E-Zigaretten im Wert von jeweils 30 Euro. Aufgrund der Beschädigungen an dem Automaten wird der Gesamtschaden auf etwa 2200 Euro geschätzt.



Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:



- Augenscheinlich männlich

- Ca. 180 cm groß

- Schlanke Statur

- Hellbraune Schuhe mit weißer Sohle

- Schwarze Jogginghose

- Dunkelblaue Jacke mit Kapuze

- Trug zur Tatzeit eine Mund-Nasen-Schutz Maske.



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PHK Jan Hansonis



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