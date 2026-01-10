Besonders schwerer Fall aus Zigarettenautomat

Am Samstag kam es im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten in Neustadt (Wied) Ortsteil Hombach, Rengsdorfer Straße.

Durch unbekannte Täter wurde der Verschluss des Zigarettenautomaten aufgeschnitten und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Sachverhalt und zu möglichen Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



