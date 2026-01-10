Durch unbekannte Täter wurde der Verschluss des Zigarettenautomaten aufgeschnitten und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Sachverhalt und zu möglichen Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Besonders schwerer Fall aus Zigarettenautomat
Durch unbekannte Täter wurde der Verschluss des Zigarettenautomaten aufgeschnitten und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.