Beschädigung einer Brücke durch Feuerwerkskörper

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 07.15 Uhr, geriet auf der Landesstraße 269 in der Gemarkung Seifen die Dehnungsfuge einer Brücke in Brand.

Das Feuer konnte von Kräften der Feuerwehr Puderbach gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften bislang unbekannte Täter durch das Zünden mehrerer Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben. Ersten Schätzungen zufolge könnte der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Bereich liegen. Die Brücke kann weiter uneingeschränkt genutzt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Diesbezüglich bittet die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



