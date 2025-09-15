Berauscht mit dem Pedelec zum Tatort gefahren

Als die Mitteilerin die Person in ihrem Haus feststellte, sei die Person geflüchtet.



Der 45-jährige Tatverdächtigte konnte durch eine Streife der PI Betzdorf noch im Stadtgebiet angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass dieser mit einem Pedelec zum Tatort gefahren war, dabei jedoch unter ganz erheblichem Alkoholeinfluss stand. Entsprechend wurde dem 45-jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Einen Grund für seinen Aufenthalt im Haus der Geschädigten konnte er nicht nennen.



