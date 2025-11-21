Berauscht mit dem E-Scooter zur Polizei

Die Betroffene gab an, gerade auf dem Weg zu einem Termin bei der Kriminalinspektion hiesigen zu sein. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung der Frau durch Betäubungsmittel. Ein polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Anschließend wurde die 42-jährige aufgrund des Termin der Kriminalpolizei übergeben.



