Beleidigung eines Helfers der Tunnelübung

Der Landesbetrieb Mobilität beteiligte sich (zusammen mit anderen Organisationen) mit der turnusmäßig verpflichtend durchzuführenden Übung im St.-Barbara-Tunnel am Gesamtgeschehen. Hierzu sperrten Mitarbeitende der Straßenmeisterei Betzdorf die Zufahrt zum St.-Barbara-Tunnel frühzeitig ab. Gegen 14:15 Uhr umfuhr und missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Mietwagen sämtliche eingerichtete Sperrmaßnahmen, indem er unter anderem über die Abbiegespur des Gegenverkehrs fuhr. Bevor Schlimmeres passieren konnte, stellte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Betzdorf den PKW-Fahrer zur Rede. Der Verkehrsteilnehmer quittierte die Ansprache mit einer Beleidigung, und entfernte sich mit seinem Opel von der Örtlichkeit.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell