Scheuerfeld
Beinaheunfall mit Kradstreife nach Vorfahrtsverstoß
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Eine Kradstreife der PI Betzdorf befuhr am Pfingstmontag, 25.05.2026, gegen 10:30 Uhr die Bahnhofstraße, als trotz eines die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichens eine 85-jährige Seniorin plötzlich aus einer Seitenstraße einbog, und den vorfahrtsberechtigten polizeilichen Kradfahrer so zu einer Gefahrenbremsung zwang, was letztlich einen Verkehrsunfall knapp verhinderte.

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Nachfolgende Anhalteversuche des Polizeibeamten misslangen, sodass die 85-jährige erst an ihrer Wohnanschrift zur Rede gestellt werden konnte. Da bei der Seniorin altersbedingte Auffälligkeiten vorlagen, kam der Beamte - neben der obligatorischen Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Vorfahrtsverstoßes - seiner Pflicht zur Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde nach, welche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit prüfen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


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