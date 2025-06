Beinahe Zusammenstoß zwischen PKW und LKW führt zu stundenlanger Vollsperrung der B256

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein mit zwei Personen besetzter, blauer Audi A4 auf der B256 aus Richtung Straßenhaus in Richtung Bonefeld.

In einer scharfen Linkskurve, kurz vor der Einmündung der L257 nach Kurtscheid, verlor der Fahrer des PKW aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf die Gegenfahrbahn und wenig später auf eine angrenzende Wiese. Der entgegenkommende Lastwagen mit Anhänger wich dem PKW aus und verließ ebenfalls die Fahrbahn auf die Wiese. Hierbei kippte der Anhänger um. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Unfall wurden der PKW Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt.

PKW und das LKW Gespann mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund des Unfalls kam es zu einer Vollsperrung der B256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld, welche rund viereinhalb Stunden andauerte.

Gegen den Fahrer des PKW wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.



