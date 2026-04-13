Beeinflusst mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs

Dabei wurde festgestellt, dass dieser sowohl unter Alkohol- als auch unter Cannabis-Einfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt mit dem sog. E-Scooter untersagt.



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