Dabei wurde festgestellt, dass dieser sowohl unter Alkohol- als auch unter Cannabis-Einfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt mit dem sog. E-Scooter untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Beeinflusst mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs
Dabei wurde festgestellt, dass dieser sowohl unter Alkohol- als auch unter Cannabis-Einfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt mit dem sog. E-Scooter untersagt.