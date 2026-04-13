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Beeinflusst mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs

Symbolbild

dpa

Am 11.04.2026 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 01:30 Uhr in der Schloßstraße einen 29-jährigen Elektrokleinstfahrzeugführer.

Dabei wurde festgestellt, dass dieser sowohl unter Alkohol- als auch unter Cannabis-Einfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt mit dem sog. E-Scooter untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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