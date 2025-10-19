Bedrohung mit Messer

10.2025) sei eine Spaziergängerin durch einen ihr unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden.

Die 67-jährige Geschädigte sei gegen 17 Uhr mit ihrem Hund am Dorntalsweg in Rheinbrohl spazieren gegangen, als ihr dort ein ihr unbekannter Mann begegnet sei.

Dieser habe ein Brotmesser in der Hand gehalten und die Spaziergängerin beleidigt. Als der Hund der 67-Jährigen daraufhin angeschlagen habe, habe der Täter die Flucht ergriffen.

Umfassende Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen am Tatnachmittag werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell