Baustellenabsicherung entfernt

In der Zeit von Freitag, 12.06.2026, 22.00 Uhr, bis Samstag, 13.06.2026, 11.30 Uhr, entfernten unbekannte Täter mehrere Warnbaken, die zur Absicherung einer Baustelle auf der Bundesstraße 256 in Hamm (Sieg), Höhe Auermühle, aufgestellt waren.