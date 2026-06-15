Hamm
Baustellenabsicherung entfernt
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

In der Zeit von Freitag, 12.06.2026, 22.00 Uhr, bis Samstag, 13.06.2026, 11.30 Uhr, entfernten unbekannte Täter mehrere Warnbaken, die zur Absicherung einer Baustelle auf der Bundesstraße 256 in Hamm (Sieg), Höhe Auermühle, aufgestellt waren.

Die Warnbaken konnten unweit der Baustelle aufgefunden werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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