Baum blockiert Fahrbahn - tierische Ursache

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin fest, dass der Baum nunmehr mittig auf der Fahrbahn lag, und diese blockierte. Der Stamm konnte durch die Beamten beseitigt werden. Hierbei konnte auch die Ursache festgestellt werden: Offenbar hatte ein Biber zuvor an dem Baum genagt, sodass dieser abbrach, und auf die Straße fiel. Das Tier konnte unerkannt entkommen.
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Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin fest, dass der Baum nunmehr mittig auf der Fahrbahn lag, und diese blockierte. Der Stamm konnte durch die Beamten beseitigt werden. Hierbei konnte auch die Ursache festgestellt werden: Offenbar hatte ein Biber zuvor an dem Baum genagt, sodass dieser abbrach, und auf die Straße fiel. Das Tier konnte unerkannt entkommen.