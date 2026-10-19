Baum blockiert Fahrbahn - tierische Ursache

Am Sonntagmorgen, 18.10.2026, informierte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 07:00 Uhr die PI Betzdorf über einen abgebrochen Baum an der K 137 bei Gösingen, welcher drohe auf die Fahrbahn zu fallen.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin fest, dass der Baum nunmehr mittig auf der Fahrbahn lag, und diese blockierte. Der Stamm konnte durch die Beamten beseitigt werden. Hierbei konnte auch die Ursache festgestellt werden: Offenbar hatte ein Biber zuvor an dem Baum genagt, sodass dieser abbrach, und auf die Straße fiel. Das Tier konnte unerkannt entkommen.



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