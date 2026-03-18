Bargeldiebstahl aus Lieferfahrzeug

Das Fahrzeug befand sich in diesem Zeitraum zwecks Anlieferung an einem Supermarkt in der Weitefelder Straße. Offenbar nutzte die Täterschaft die Zeit, in welcher der Lieferfahrer während des Ausladens mit Arbeiten auf der Ladefläche beschäftigt war aus, um die Beifahrertür zu öffnen, und im Innenraum befindliches Bargeld zu entnehmen.



Es bestehen Hinweis aus eine weißes Fahrzeug, eventuell vom Typ VW Touran, mit welchem die Täterschaft vom Tatort flüchtete.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Sachverhalt oder der bislang unbekannten Täterschaft unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



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Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

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