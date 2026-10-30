Bargeld aus Pkw entwendet





Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 18:20 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellt. Während dieser Zeit gelangte die Täterschaft in das Fahrzeug und entwendete das Bargeld.



Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.



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PHK Jan Hansonis



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