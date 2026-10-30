Wallmenroth
Bargeld aus Pkw entwendet
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Donnerstag, 29.10.2026, einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Skoda.



Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 18:20 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellt. Während dieser Zeit gelangte die Täterschaft in das Fahrzeug und entwendete das Bargeld.

Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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