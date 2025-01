Autotransporter in Vollbrand

Es befinden sich mehrere geladene Fahrzeuge in Brand. Die Hintergründe sind derzeit noch nicht geklärt. Die B256 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Anwohner der angrenzenden Ortslagen werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine gesundheitliche Beeinträchtigungen ist unwahrscheinlich, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.



Es wird aufgrund der Aktualität gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen.



