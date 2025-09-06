Automatenaufbruch

Der Automat befindet sich auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße nahe eines dortigen Getränkehändlers. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.



Zeugen und insb. weitere potentielle Geschädigte werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



