Die Frau fuhr aus Richtung Friedewald in Richtung Stadtmitte, als sie an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Aufgrund zu geringen Abstands fuhr eine nachfolgende 32-jährige Renault-Fahrerin auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Neben den leichten Verletzungen der 63-jährigen, entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
Auffahrunfall mit Personenschaden
