Güllesheim/Peterslahr - Am 20.11.2026 im Zeitraum von 06:00 - 16:30 Uhr kam es in einer tagsüber öffentlich zugänglichen Kapelle in Güllesheim zum Aufbruch des Opferstocks.



Im Zeitraum vom 18.11.2026 bis 22.11.2026 kam es ebenfalls in der tagsüber öffentlich zugänglichen St. Petrus Kirche in Peterslahr zum Aufbruch der dort befindlichen Opferstöcke.



In beiden Fällen dürfte es zur Entwendung kleinerer Bargeldbeträge, welche als Spenden gedacht waren, gekommen sein. Zudem sind in beiden Fällen Sachschäden entstanden.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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