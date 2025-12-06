Aufbruch eines Zigarettenautomats

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Zigarettenautomat augenscheinlich gewaltsam aufgebrochen wurde. Augenscheinlich wurden sämtliche Tabakwaren sowie enthaltenes Bargeld des Automaten entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise bezüglich Täter oder Tathergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter zum der Tel. 02634/9520 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



