Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 24.01.2025, und Samstag, den 25.01.2025, wurde ein Zigarettenautomat in der Höhenstraße in Birkenbeul aufgebrochen.

Es wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Am Automat entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

02681/9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell