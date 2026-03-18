Straßenhaus
Aufbruch eines Transporters
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum von 18 und 05 Uhr, wurde im Reiweg in Straßenhaus ein Peugeot Boxer, der am Fahrbahnrand geparkt war, aufgebrochen.

Aus diesem wurden diverse Elektrogeräte entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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